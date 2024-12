El capitán de Independiente del Valle, Richard Schunke, analizó en rueda de prensa la primera final de la Liga Pro contra Liga de Quito, que se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

“Es algo único que muchos jugadores quisieran vivir. Poder darle otro título a Independiente y estar en esta situación. Esta final va a ser un poco más pareja, porque en el torneo Liga terminó un poco mejor que nosotros, así que será difícil”, dijo el defensa de IDV.

“Me siento bien físicamente. Si bien no pude estar el año pasado, ahora me siento en óptimas condiciones; siempre será importante sumar desde donde nos toque”, añadió.

Sobre Alex Arce: “Es un gran definidor y cabecea muy bien. Hay que tratar de manejarlo bien dentro del área. Vamos a tratar de trabajar en función de eso para contrarrestar las armas que tiene Liga".

Este sábado 7 de diciembre, Liga de Quito se enfrentará a Independiente del Valle por la final de ida de la Liga Pro. Este duelo se disputará a las 15:30 (hora de Ecuador).