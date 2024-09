Independiente del Valle, por medio de sus redes sociales, se despidió del delantero Renzo López, quien deja el club para jugar en el Al-Fayha FC de Arabia Saudita.

"Nos dejas una etapa marcada por tus goles, tu alegría y profesionalismo. Gracias Renzo por tu aporte al grupo. Muchos éxitos en tus próximos retos", escribió IDV en sus redes sociales.

A lo que el uruguayo respondió: "Me despido de esta gran institución, agradecido con el club, especialmente con mis compañeros, no solo hay un gran talento en ese plantel, sino también grandes personas. Tuve la suerte de jugar en el club más grande de Ecuador y me voy tranquilo. Gracia IDV".

El delantero uruguayo llegó esta temporada a IDV para convertirse en la carta de gol del cuadro negriazul. En 22 partidos disputados marcó seis goles.

López firmó un contrato con el Al-Fayha FC por un año con opción a extenderlo por otra temporada más. Jeison Medina y Michael Hoyos son los delanteros que le quedan a Javier Gandolfi para el resto de temporada.