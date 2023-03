Presidente de Independiente del Valle: “Si fuera Francisco Egas, lo tendría como opción a Anselmi”

“Me moviliza esta selección de Ecuador. No me veo dirigiendo a una selección, pero la selección ecuatoriana por las camadas de jugadores que vienen, por esos chicos que los he entrenado y los conozco y es más ese sentir de saber que se puede", expresó Anselmi.

Franklin Tello, presidente de IDV, comentó en Mach Deportes confirmó que no hay ningún acercamiento, pero si es que se llega a dar, brindarán apertura.

“Él (Martín Anselmi) ha demostrado a su corta edad la capacidad que tiene. La FEF está con lo del DT, probablemente Martín habría estado como una opción y ahora después de lo que ha pasado, si yo fuera Francisco (Egas, presidente de la FEF) yo lo propondría”, comentó Tello.