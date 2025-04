Precios de entradas para Emelec vs. Manta FC por la LigaPro Ecabet

Emelec buscará volver a la victoria en la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim, después de llevar dos partidos sin perder, y quieren contar con el apoyo de toda su hinchada ante Manta FC.

El bombillo no ha tenido el mejor arranque de temporada en este 2025, tras no poder reforzar su plantel y aún no contar con un presidente inscrito por el Ministerio del Deporte.

Sin embargo, Emelec busca su segunda victoria en el actual año para salir de los cuatro últimos de la tabla de posiciones y ubicarse en el segundo grupo del torneo.

