El plantel de El Nacional protestó en rueda de prensa por falta de pagos

Borja señaló que han intentado contactar con el presidente, Marco Pazos , pero no han tenido ninguna respuesta.

"Hoy no se va a hablar de fútbol, vamos a hablar de la situación que estamos viviendo nosotros como jugadores y El Nacional como club. La situación ya ha rebasado los límites, no se puede trabajar más así", mencionó Jonathan Borja.

"Ya son varios meses que no hemos cobrado, no tenemos una respuesta de la directiva, no han dado la cara a ningún jugador”, señaló Jonathan y pidió la ayuda a las Fuerzas Armadas.

Por su parte, David Cabezas dijo que “son demasiados meses que ya nos deben, tenemos familias”, cerró el capitán y esperan tener una respuesta.

El Nacional jugará ante el Mushuc Runa en la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador.