Pedro Quiñónez: “Pensé que ya estaba todo arreglado, pero no se pudo mi llegada a Emelec”

Sin embargo, Quiñónez no quiso dar explicaciones para su no llegada al club, pero reconoció que lo sorprendió

“Iba a firmar el contrato el martes, pero para no hacer polémica ahora le tocó al Tano y le deseo lo mejor. La directiva tendrá sus razones, las entiendo y eso no significa que se cerraron las puertas del club para mí, yo quiero aportar con cosas positivas y buenas”, agregó Pedro.

Además, apuntó: “En este lapso pensé que ya estaba todo arreglado, no se dio y no se pudo mi llegada a Emelec, pero no tengo ningún resentimiento, apoyando al Tano y desde donde me toque, al club. Recordemos que los que están son encargados y ya viene una nueva directiva, vienen elecciones y que todo sea para la mejora y bienestar del club”, añadió.

Finalmente, Quiñónez reveló que recibió la llamada de varios candidatos a la presidencia de Emelec, pero el volante no desea participar.