Pechón León aparece en el radar de Aucas para el 2026

Tras la salida de Gabriel Pereyra, Sociedad Deportiva Aucas ya piensa en el futuro de su banquillo, y uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza es el del entrenador ecuatoriano Juan Carlos León, actual director técnico de Libertad FC.

Según información revelada por la periodista Johanna Calderón, la directiva oriental tiene al estratega ecuatoriano como una de sus principales alternativas para liderar el proyecto 2026.

Lea: Hexagonal final: ¿Quién dominó a quién en los duelos directos?

No obstante, por ahora no existen negociaciones formales y León se mantiene enfocado en terminar de la mejor manera su actual temporada con Libertad.

El presente de ambos clubes marca realidades opuestas. Aucas quedó fuera del primer hexagonal de la LigaPro y deberá disputar el segundo grupo, donde seis equipos pelearán por un único cupo a la Copa Sudamericana.

Ese panorama podría cambiar si Liga de Quito o Independiente del Valle logran conquistar la Libertadores o Sudamericana, respectivamente, lo que abriría más plazas internacionales para Ecuador.

En contraste, Libertad FC aseguró su presencia en el primer hexagonal y, con ello, ya tiene garantizada su participación en un torneo internacional en 2026, consolidando uno de los mejores momentos en su historia reciente.

Mientras tanto, Juan Carlos León, con pasado exitoso en clubes como Independiente Juniors y 9 de Octubre, continúa su trabajo en Loja. Aunque su futuro inmediato está ligado a Libertad, su nombre ya está en la agenda de Aucas, que busca reinventarse tras una temporada irregular.