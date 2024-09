Desde este martes 3 de septiembre hasta el domingo 8 del mismo mes, la Copa Ecuador tendrá sus cuatro partidos faltantes de los octavos de final para definir todos los cruces de la siguiente ronda.

Hasta el momento, Liga de Quito, Independiente del Valle, Mushuc Runa y Universidad Católica ya tienen su pase a cuartos.

Los partidos que aún quedan por jugar son: El Nacional vs. Deportivo Santo Domingo, Aucas vs. Libertad, Delfín vs. Guayaquil City, Emelec vs. Técnico Universitario,

En la competición siguen con vida un equipo de la Serie B y otro de la Segunda Categoría, pero ambos enfrentan a clubes de la A.