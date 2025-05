Pablo Sánchez, director técnico de Liga de Quito, concedió una rueda de prensa luego del amargo empate 1-1 contra Libertad por el cierre de la fecha 13 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

"Estamos sufriendo el desgaste de los dos torneos. Libertad vino a jugar de igual a igual. Les pedí a los jugadores que tenemos que volver a la calma. Tenemos que seguir aceptando cosas y la presión que tenemos de parte de la hinchada", empezó hablando Sánchez.

Para Sánchez no fue un buen partido desde el colectivo: "Fue uno de nuestros peores partidos, desde el desorden. Defensivamente no lo hicimos bien. Yo estoy fuerte y con apoyo de la directiva. Si en algún momento las cosas no funcionan, ustedes saben cómo termina esto".

"La gente que respalde al equipo. Eso pido. Pero cuando las cosas no funcionan apuntan al entrenador. Llevo dirigiendo desde el 2007, sé de esto. Estoy curtido. Trataremos de dar lo mejor. Eso sí, me gustaría estar mejor", afirmó.

Para terminar, Sánchez aplaudió al rival: "Libertad vino a jugar de igual a igual. Hoy no fuimos el equipo que somos habitualmente en esta cancha".