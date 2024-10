El entrenador de Liga de Quito, Pablo Sánchez, en rueda de prensa se refirió sobre las decisiones del VAR, el estado de salud de Marco Angulo y analizó a su próximo rival, Técnico Universitario, en el reinicio de la Liga Pro.

El estratega argentino apuntó contra las personas que están a cargo del VAR, ya que él cree que han perjudicado al equipo en los últimos partidos.

"Con respecto a los audios, tuvo que ir alguien en representación del club, fue Patricio Hurtado. No fue bueno el trabajo del VAR ese día. Hubo muchas contradicciones como el segundo penal que le cobran a Ricardo Adé, la chica del VAR decía revisar y luego decían dale continuidad. Había una imagen donde se ve que no había ningún contacto del jugador y no se la mostraron al árbitro", dijo Sánchez.

"Si no hay nada que ocultar, que liberen los audios. Si se puede transparentar, todo va a ser todo más sencillo. Nos hicieron nueve goles en lo que va del torneo, y los últimos cinco fueron de penal, es un poquito llamativo. Si se libera, sería todo más confiable, me daría tranquilidad", añadió.

"Más allá de los resultados, hay que analizar la forma. No fue bueno el partido contra Imbabura. Hay un penal que le hacen a Arce que el rival le pone el hombro, en la imagen se ve que le pega en la espalda, luego Pitana me dijo que era penal", agregó.

Actualmente, Liga de Quito es líder de la tabla de posiciones con 19 puntos. Su próximo partido será este sábado 19 de octubre ante Técnico Universitario por la fecha 10.