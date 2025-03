El entrenador de Liga de Quito, Pablo Sánchez, analizó en rueda de prensa la derrota de Emelec en el estadio George Capwell por la quinta fecha de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

"De mis partidos, este creo que ha sido el peor desde que estoy en Liga de Quito. Felicito a Emelec, porque la venían pasando muy mal. Mis felicitaciones para ellos", dijo el estratega argentino.

"Esto será un llamado de atención. Contra el bicampeón todos quieren ser los mejores. Me voy con un grado de desilusión. Habíamos entrado para ser protagonistas, pero estuvimos lejos de serlo", añadió.

"Queríamos un equipo que someta al rival, pero en este formato de partido, donde el rival fue mejor, la elección de Kevin Minda no fue la mejor, no es un interior de raza. No contamos con que Emelec iba a tener más la pelota y eso fue un problema", agregó.

"Dentro de lo táctico, pensamos que podíamos ser más dominantes. Despertamos recién cuando nos hicieron el gol y no debió ser así, queríamos dominar al rival", finalizó.

Liga de Quito perdió su invicto en el torneo local, tras caer 1-0 ante Emelec. Su próximo partido será ante Deportivo Cuenca en el estadio Serrano Aguilar.