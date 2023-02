"Osbaldo Lastra... por un momento pensé que estaba viendo a Sergio Busquets", dice extécnico de Emelec

El director técnico uruguayo Alfredo Arias, campeón nacional con Emelec en el 2017 tras derrotar en la final a Liga de Quito, se refirió este viernes a varios de los momentos que le tocó vivir en el cuadro azul, al que considera 'europeo'. También aprovechó para elogiar a Osbaldo Lastra, uno de los mediocampistas con los que coincidió en su paso por la escuadra guayaquileña, a quien comparó con el español Sergio Busquets del FC Barcelona.

"(Osbaldo) Lastra... yo vi que estaba mal el número, por un momento pensé que estaba viendo a (Sergio) Busquets. En un partido hizo 103 pases bien de 105, solo Busquets tenía esos números. Quería rendirle un homenaje", aseveró Arias, actual adiestrador de Peñarol de Uruguay, en diálogo con radio Huancavilca.

¿Quién es Kendry Páez, la 'joya' del Independiente del Valle que es buscado por 'grandes' clubes de Europa?

Barcelona SC: Fydriszewski firmó su finiquito con Aucas y fue presentado oficialmente por los 'toreros'

"Desde que salí de Emelec, a todo jugador o técnico que me pregunta, yo digo que es un equipo europeo, no me faltaba nada, no podíamos poner excusas. A eso agregaba que teníamos una hinchada maravillosa", ponderó el charrúa.

Por otro lado, opinó sobre aquel Clásico del Astillero el 27 de noviembre de 2016 en el estadio de Barcelona SC; si los canarios no perdían se coronarían campeones del campeonato. Sin embargo, los millonarios se impusieron y ahogaron la celebración prematura de su máximo rival, que posteriormente conseguiría quedarse con el trofeo.

"Si Barcelona empataba con nosotros era campeón, no si ganan, solo si empataba. Solo recordarles que es un mérito ganarles en su estadio para que no festejen, y diciéndoles que nunca se debe festejar antes", sentenció Arias, quien también aseguró haber tenido posibilidades de retornar al fútbol ecuatoriano. "Solo vuelvo a Emelec", enfatizó.