Omar Asad, por falta de pago, renunció como entrenador de El Nacional

Después de la derrota ante Universidad Católica por 3-0, Omar Asad, en rueda de prensa, renunció a su cargo como director técnico de El Nacional.

“Ayer hablamos con el presidente. Le dejamos en claro estas situaciones. No se puede trabajar así. Le pusimos muchas ganas, pero lamentablemente nos tenemos que ir, no nos cumplieron en nada”, dijo el estratega argentino.

"Gracias a los jugadores me quedé hasta el día de hoy, porque dieron la vida y le ponen el hombro y el pecho a la situación. Le pusimos muchas ganas, valoramos mucho el gesto que tuvieron después de Barcelona en apoyo hacia nosotros, pero lamentablemente nos tenemos que ir", añadió.

"Habíamos llegado a un convenio y no me lo cumplieron, me modificaron las reglas. Soportamos un montón de cosas y creo que es una cuestión de respeto. No mentir y nos sentimos desilusionados con esta situación", agregó.

Omar Asad dirigió 17 partidos por la Liga Ecuabet, donde consiguió cinco victorias, cuatro empates, ocho derrotas, 22 goles a favor y 28 en contra.

Actualmente, El Nacional se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones con 19 unidades.