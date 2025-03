El Nacional es el único equipo sin victorias en la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim, desde de seis fechas, y los hinchas ya están pidiendo la salida de Omar Asad.

Después del encuentro, el estratega argentino criticó la forma de jugador de los otros equipos ante los puros criollos en el estadio Olímpico Atahualpa.

"Estar último es por un mal arranque de resultados, desde el inicio del torneo se fue viendo una idea y los rivales vienen a no atacar, a cerrarse en medio y en defensa. Todos los partidos que jugamos acá nos los juegan así”, dijo Asad en la rueda de prensa.

Sin embargo, Asad aclaró que aún no piensa renunciar, a pesar del mal arranque de temporada y quedar eliminado en la Copa Libertadores.

“El camerino está bien, los jugadores entran y dan todo, si yo percibiera que no es así soy el primero en dar un paso al costado. No voy a aflojar, no voy a bajar los brazos, llevamos un mes y medio de competencia. Esto es fútbol y de entrada nos tocó bailar con la más fea que es no ganar", afirmó Omar.