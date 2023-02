"Nunca voy a cerrar las puertas", asegura Víctor Figueroa sobre interés del Deportivo Cuenca

El volante argentino Víctor Figueroa, quien no seguirá en Sociedad Deportiva Aucas pese a ser uno de los artífices de la primera corona nacional del equipo, confesó que existía un interés del Deportivo Cuenca que se fue disipando cuando se conoció que su prioridad era seguir viviendo en la ciudad de Quito. No obstante, el profesional de 39 años aseguró que no le cerraría las puertas al elenco morlaco.

"Conozco muy bien al cuerpo técnico, son grandes personas que trabajan muy serios. Los tuve desde Gabriel Schürrer y les tengo un cariño muy grande", dijo el 'Negro' en diálogo con la prensa deportiva durante la gala de El Pro, donde fue escogido como el mejor mediocampista ofensivo del 2022.

"Hablé con mi representante de que la prioridad era estar en Quito, pero uno nunca cierra puertas. Mi representante sí habló con (Deportivo) Cuenca, pero después de que sonó que la prioridad era seguir en Quito, se dejó de hablar. Uno no tiene lo económico como prioridad", argumentó.