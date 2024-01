Los números de Dixon Arroyo, el nuevo fichaje de Barcelona SC

A inicios del 2023, Dixon Arroyo llegó al Inter Miami, después de salir por problemas con la directiva de Emelec, pero en la MLS llegó a ser titular, y el aviso de su no continuidad sorprendió a muchos.​​​​​​, y en este 2024 jugará con Barcelona SC.

El mediocampista de 31 años había llegado al fútbol estadounidense con un gran perfil para ser titular, poco tiempo después de su traspaso se realizaron los fichajes de Lionel Messi y Sergio Busquets.

No obstante, Arroyo no perdió espacio en el primer equipo y siguió siendo considerado en el once titular por Gerardo Martínez, pero eso cambió para este 2024.

Lea más: Cristhian Noboa desmiente su posible retorno a Emelec

En el 2023, con el Inter Miami, Arroyo disputó 35 partidos, 30 como titular, y solamente cinco como suplente, sumando un tiempo de alrededor 2 mil minutos jugados, consiguió anotar un gol, y recibió cinco amarillas.

El ecuatoriano fue pieza importante del equipo de Lionel Messi para conseguir la coronación en la Leagues Cup, jugando todos los partidos de la competición.

En la MLS, los números avalaban el rendimiento de Arroyo, pues tocaba el balón 58.9 veces por partido, acertaba el 88 % de sus pasos, interceptaba 1.1 balones por partido, siendo el mediocampista en el puesto 14, y recuperaba el esférico en 5.6 ocasiones.

Lea más: Preolímpico Sub 23: ¿Cómo es el formato y cuántas selecciones clasifican a París 2024?

Ese año lo inició como jugador de Emelec, por lo que consiguió jugar cuatro partidos, para luego arreglar su salida y firmar con el Inter Miami.

Arroyo es más un mediocampista defensivo y de corte, por lo que sus números de goles y asistencias no son tan grandes como con otros mediocampistas.

En los 184 partidos que jugó con Emelec, desde el 2018, firmó siete goles, siete asistencias, 48 tarjetas amarillas y dos rojas.

Para esta temporada recortó al fútbol ecuatoriano, pero se cambió de vereda y jugará con Barcelona SC.