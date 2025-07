Norberto Araujo: “Me voy mal con el resultado, me voy caliente”

Deportivo Cuenca estuvo cerca de llevarse un importante triunfo ante Liga de Quito. Con un juego sólido y efectivo, el conjunto morlaco ganaba 2-0, pero no logró sostener la ventaja. La U, pese a no tener su mejor actuación, reaccionó y consiguió el empate 2-2 en el último minuto del partido gracias a un gol de Alejandro Cabeza. El resultado dejó visiblemente molesto al entrenador del equipo morlaco, Norberto Araujo.

“Con la actuación del equipo me voy conforme. Me voy mal con el resultado, me voy caliente”, expresó el técnico argentino en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Araujo destacó el compromiso de su plantel y se mostró optimista de cara al futuro: “Este es el camino. Estamos construyendo algo lindo. Me voy contento por el grupo, porque quiere representar bien al Cuenca y soñamos con pelear el campeonato”.

Lamentó haber dejado escapar el triunfo: “Hoy perdimos dos puntos, porque esa es la mentalidad que hemos construido: la de no conformarnos con nada”.

El estratega también resaltó el crecimiento del equipo a lo largo de la temporada: “Venimos creciendo partido a partido. Estamos en una posición privilegiada y hoy jugamos contra un rival de mucha jerarquía. En el primer tiempo hicimos un gran partido”.

Con este empate, Deportivo Cuenca se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 34 puntos. Su próximo compromiso será este domingo 27 de julio frente a Independiente del Valle.