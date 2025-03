El partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito tuvo varias polémicas, incluyendo el gol sobre el final de este partido, que dio el triunfo al cuadro albo por la sexta fecha de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

El director técnico de Deportivo Cuenca, Norberto Araujo, en rueda de prensa se refirió sobre la actuación del árbitro Oswaldo Contreras en este partido.

"No me gusta hablar del árbitro, pero pude ver la jugada. Es una falta muy evidente. No hay disputa con el arquero dentro del área chica, no hay que tocarlo. Y cuando Bustos va a buscar la pelota, Cabeza lo empuja desde atrás con el hombro. Hace un movimiento para separarse del balón, es muy notorio", dijo el estratega argentino nacionalizado ecuatoriano.

Lea también: Liga de Quito sobre el final del partido derrotó a Deportivo Cuenca en la LigaPro Ecuabet

"Si el VAR lo llamó es por algo, después son interpretaciones del árbitro, pero también tenemos que conocer algo de fútbol. Si ves como se mueven los brazos de Bustos, no es algo normal. Es lógico que hay una carga. Me voy enojado, con bronca", agregó.

"Contra estos rivales no podemos equivocarnos. El primer gol viene por un rebote, por no ajustar rápido, finalizó.

Deportivo Cuenca con esta derrota se ubica en el décimo lugar de la tabla de posiciones con siete unidades y su próximo partido será contra Independiente del Valle.