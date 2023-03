"No hubo un buen rendimiento ante Independiente del Valle", reconoce Fabián Bustos, DT de Barcelona

El director técnico de Barcelona Sporting Club, el argentino Fabián Bustos, reconoció este viernes que el rendimiento colectivo del equipo en la derrota 1-0 ante Independiente del Valle, por la tercera jornada del campeonato ecuatoriano de fútbol, no fue bueno. Además, añade que al equipo le faltó 'efectividad'.

"No defendimos bien, no hubo un buen rendimiento. Hay que trabajar para volver a ser sólidos en todas las áreas. No vamos a poner excusas, no jugamos bien el último partido (ante Independiente del Valle). No defendimos bien y nos faltó efectividad", sostuvo el 'Toro' en rueda de prensa.

"No hicimos un buen partido, la idea era anular al rival. Hoy el torneo es muy parejo, hay que sumar puntos. Ser críticos, y trabajar para mejorar", añadió.

No obstante, valoró la quinta clasificación consecutiva de los canarios a la Copa Libertadores.

"El club va a jugar su quinta Libertadores seguida. Estamos atentos para conocer los grupos, este lunes. Estamos enfocados en trabajar. Tenemos que pelear las dos etapas, y encarar un nuevo torneo internacional", concluyó el adiestrador bicampeón del fútbol ecuatoriano (2019-2020).