'No entraba en los planes' de Emelec, dice Eddie Guevara, nuevo jugador de Mushuc Runa

Guevara también analizó su paso por el elenco millonario y no descartó su deseo de volver a vestir la camiseta de Emelec. " Terminé sin lesiones, jugué 29 partidos, fui el que más jugó y el que más goles hizo de los defensas . A Emelec no le fue bien en lo grupal entonces no había cómo identificar una estrella dentro del equipo. Si Dios permite la revancha, ojalá pueda volver ", puntualizó.

" Lo que habló el presidente (José Pileggi) con mi representante fue que yo no entraba en los planes del profe (Rondelli) . La intención era renovar por parte de ellos pero no se puede ser dirigente y profesor a la misma vez", dijo el ecuatoriano en diálogo con la prensa.

Eddie Guevara no seguirá en el Club Sport Emelec para la temporada 2023 ya que no entra en los planes del DT Miguel Rondelli para su proyecto deportivo, según lo reveló el mismo jugador antes de trasladarse a la ciudad de Ambato para unirse a su nuevo club: Mushuc Runa .

Por otro lado, se refirió a su futuro futbolístico. En el 2023 el zaguero volverá a la ciudad de Ambato, pero a vestir los colores de Mushuc Runa. Antes de llegar a Emelec, tuvo un paso por Técnico Universitario.

"Es un gran reto que he tomado, gracias a Dios porque tengo trabajo. Ahora a defender los colores de Mushuc Runa que me abrió las puertas. Acepté porque me gustó el proyecto que me presentaron", sentenció el defensa de 32 años.