Nicolás Chietino, director técnico de Delfín SC sigue en caída libre y tras caer 5-0 contra Vinotinto FC, reflejó sus tensiones durante la rueda de prensa, llegando a molestarse con los periodistas al punto de reclamarles, levantarse de su asiento e irse del sitio.

Al no recibir una consulta por parte de los comunicadores, Chietino alzó la voz: "Me parece una falta de respeto que los periodistas no tengan preguntas. Si quieren me levanto y me voy".

Lea: Vinotinto, con Rafael Monti como figura, goleó a Delfín por la LigaPro Ecuabet

Antes de levantarse, el director de prensa del cuadro cetáceo le consulta: "¿cuál es su análisis del partido?", esto enfureció más al estratega argentino.

“¿Hay preguntas o no? ¡Es una vergüenza!", se levantó de su asiento y se retiró al camerino del cuadro cetáceo.

Delfín SC es el penúltimo de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim y es el equipo más goleado del certamen con hasta 15 goles en contra.