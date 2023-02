Mushuc Runa no renovó con Santiago Giordana porque 'no hizo goles con los grandes'

El máximo directivo de Mushuc Runa, el abogado Luis Alfonso Chango, explicó este martes los motivos por los cuales el delantero argentino Santiago Giordana no fue ratificado para el 2023 pese a haber marcado 11 goles.

"Giordana tiene 11 goles (en el 2022). Y nosotros lo hemos analizado, no son goles a Barcelona, no son goles a Emelec, no son goles a los equipos grandes. Giordana tenía una opción de compra de $ 150 mil y tomamos la decisión de decirle ‘en este momento no disponemos’", apuntó Chango en diálogo con la emisora FB Radio.

"Las pretensiones económicas del empresario (de Giordana), era que teníamos que igualarle con las pretensiones económicas de Barcelona, Emelec o un equipo de Brasil. Eran muy altas las pretensiones, dentro de la opción de compra no estaban establecidos los sueldos de los siguientes años", complementó.

Chango dice que cuando Giordana se sumó por primera vez al equipo, en el 2021 para reemplazar a Jonatan Bauman (traspasado a Independiente del Valle), tenía un salario de $ 6.000, pero como su producción no fue buena arrancó el 2023 con $ 5.000.

"Pagar $ 10 mil ya era mucho para el señor Giordana, que me dijo que quería jugar Copa Libertadores", añadió el dirigente ambateño.

Finalmente, Chango reconoce que 'posiblemente' el futbolista de 27 años de edad quería cambiar de aires.

"Yo le dije (a Giordana) que Copa Libertadores se juega cuando se gana, no entrando a otro equipo para jugar. Por ahí posiblemente ya no quiso jugar en Mushuc Runa", sentenció. En el 2023 Giordana defenderá la camiseta del Real Garcilaso de Perú.