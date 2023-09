El Municipio de Guayaquil clausura el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

El edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ubicado en el norte de Guayaquil, ha sido clausurado este lunes, 4 de septiembre, por el Municipio de Guayaquil.

Periodistas que se encontraban en el lugar y personal que trabaja en la FEF han confirmado que la clausura ocurrió esta tarde cuando estaba por realizarse el sorteo del torneo de ascenso.

Ecuavisa consultó el motivo de la clausura al área de comunicación del Municipio de Guayaquil y aún está a espera de una respuesta.

Sin embargo, la FEF ya se pronunció y dice que la Alcaldía de Guayaquil clausuró sus oficinas, "aduciendo una falta de pago de la Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos".

Ante esto, la FEF "expresa su total rechazo a esta decisión y señala que con fecha 27 de septiembre de 2019, la Municipalidad de Guayaquil emitió la resolución N. 15557-2019, misma que no ha sido revocada y en la que resuelve que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no es sujeto pasivo del Impuesto de Patente Municipal, 1.5 por mil sobre los activos totales y de la Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos, a partir del año 1993, toda vez que no se ha configurado el hecho generador de los mencionados tributos".

La FEF recuerda que es una organización de derecho privado sin fines de lucro, y, según su argumento jurídico, "no está obligada a cancelar este impuesto".

Trabajadores de la Federación tuvieron que salir del edificio por la orden municipal de clausura. La institución que preside Francisco Egas, pide al Municipio que deje sin efecto esta clausura, que a su entender se trata de una confusión.

La clausura del edificio de la FEF ocurre a tres días del debut de la Selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina.

Negocios adyacentes a la Federación también fueron visitados por personal municipal y contaron que les solicitaron documentos habilitantes de sus locales.