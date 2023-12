El Ministerio del Deporte niega la inscripción de la directiva de Barcelona por falta de elecciones

La noche de este martes, 19 de noviembre, se conoció que la directiva de Barcelona que encabeza Antonio Álvarez no fue admitida en el Ministerio del Deporte, que señala varios incumplimientos, como el no haberse celebrado una Asamblea de elecciones, por lo que no da paso al registro del directorio.

El documento de la Cartera de Estado que notifica la resolución a Antonio Álvarez, señala que la Asamblea de socios de Barcelona se fijó para el 1 de noviembre de este año y le pide remitir el acta de dicha reunión, "debidamente suscrita por el presidente y secretario, con su respectiva nómina de asistencia" de socios.

Pero tal Asamblea nunca se realizó en Barcelona, cuyo Tribunal Electoral declaró ganadora a la lista de Álvarez, por ser la única que quedó inscrita, tras no aceptar la de Rafael Verduga.

Barcelona solo cumplió parcialmente, según el Ministerio, pues si consta que hubo un llamado a elecciones tres meses antes de que terminase el periodo de Carlos Alfaro Moreno.

Otra inconsistencia es que en las resoluciones del Tribunal Electoral de Barcelona no constan los votos de sus miembros para tomar sus decisiones.

También se cita un documento de Alfaro Moreno en el que certifica que no hubo apelaciones, cuando según el Ministerio, hay un socio que si presentó su inconformidad.

Y ese documento fue suscrito por Alfaro el 11 de diciembre, cuando su periodo terminó el día 3, según los registros que tiene el Ministerio del Deporte, por lo que pide a Barcelona si a la fecha se había prorrogado en funciones.

El club tiene hasta 10 días para intentar subsanar los incumplimientos señalados por el Ministerio del Deporte.

Si no lo hace, Barcelona quedaría en acefalía, situación por la que ya atraviesa El Nacional.