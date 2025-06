El Ministerio del Interior ha solicitado revisar los detalles judiciales de la liberación de Miler Bolaños, jugador ecuatoriano que fue detenido el pasado domingo 15 de junio por la posesión de armas de fuego en la urbanización La Aurora, en Daule.

Bolaños fue liberado por la mañana del lunes 16 de junio y recibió medidas sustitutivas, por lo que se podrá defender en libertad.

Esto no pasó desapercibido por el ministro del Interior, John Reimberg, quien se refirió al caso en una entrevista radial (Radio Vigía): "He pedido revisar el caso de un jugador de fútbol que hizo disparos con una pistola, etc. Si veo que no se procedió como se debía, saldré y diré las cosas como son".

Si bien Reimberg no mencionó el nombre del atleta ecuatoriano que milita en el Guayaquil City de la Serie B, en el reporte policial del caso, se señaló que Bolaños disparó una pistola marca Glock.

El ministro del Interior ha sido un crítico constante de la toma de decisiones de los jueces quienes han sido "permisivos" con varios detenidos, por lo que ha empezado a seguir de cerca varios casos donde crea pertinente.

La jueza María Guzmán fue la encargada del caso y dispuso que Bolaños y la mujer con la que fue aprehendido, Nicole C., tengan prohibición de salida del país y se presenten ante Fiscalía el viernes de cada semana.