Miler Bolaños no irá a prisión, pero no debe salir de casa después de las 9 de la noche

Este lunes 18 de agosto, en una nueva audiencia relacionada con el caso de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/miler-bolanos-sentenciado-ocho-meses-carcel-disparos-FB9939153>Miler Bolaños</a>,<b> un juez</b> <b>otorgó la suspensión condicional</b> de la pena de <b>ocho meses de prisión</b> impuesta anteriormente en Daule<b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes></a><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona/hinchas-de-barcelona-sc-reclamaron-a-la-directiva-de-antonio-alvarez-por-la-derrota-JC9949957></a> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>