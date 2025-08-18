Fútbol Nacional
18 ago 2025 , 15:36

Miler Bolaños no irá a prisión, pero no debe salir de casa después de las 9 de la noche

El pasado 15 de agosto, Miler Bolaños fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación. Un juez aceptó su pedido de suspensión condicional de la pena.

   
    Miler Bolaños en un partido con el Guayaquil City por la Serie B del fútbol ecuatoriano( Foto: API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Este lunes 18 de agosto, en una nueva audiencia relacionada con el caso de Miler Bolaños, un juez otorgó la suspensión condicional de la pena de ocho meses de prisión impuesta anteriormente en Daule por el delito de intimidación.

Ecuavisa.com tuvo acceso al documento judicial, en el que se señala: “Este juzgador acepta la solicitud de la suspensión condicional de la pena”. No obstante, Bolaños deberá cumplir con una serie de condiciones para evitar su ingreso en prisión.

Una de estas condiciones es que el jugador se someta a un tratamiento psicológico durante ocho meses, debiendo reportar mensualmente los avances de dicho tratamiento al juzgador.

Asimismo, no podrá salir de su domicilio pasadas las 21:00 horas, salvo que, por razones laborales como jugador profesional de fútbol, deba realizar un viaje interno debidamente justificado.

El documento también dispone que Bolaños deberá presentarse periódicamente ante el juzgador, "todos los días lunes de cada mes, a las 15:30, hasta el cumplimiento de la pena", se indica en el escrito.

Cabe recordar que, el pasado 15 de agosto, Miler Bolaños fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación, tras realizar disparos y agredir física y verbalmente a una persona en una urbanización del cantón Daule.

