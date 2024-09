Miguel Parrales, después de ser el goleador de la temporada 2023, llegó a Liga de Quito, para convertirse en el referente de ataque del cuadro albo, sin embargo, no tuvo los minutos suficientes en cancha y decidió continuar su carrera en Orense.

"Disfruté mi estadía en Liga de Quito, estuve en una final de Recopa, la Copa Libertadores. Aprendí de Alex Arce. Y no solo de él, sino de Michael Estrada, Jan Hurtado. Con ellos había una competencia muy sana", dijo Parrales en una entrevista con RCD Sports.

"Esa experiencia me ayudó para seguir mejorando y creciendo. Y eso se ve reflejado en Orense. La mayoría vivimos procesos. A veces tenemos metas y objetivos que no se dan, porque así es la vida", agregó.

"Me pasó durante seis meses. Venía de ser goleador del año y estuve seis meses sin jugar. El no jugar me ayudó a entrenarme y a darme una segunda oportunidad. Me preparé para este semestre", añadió.

Ahora, Parrales se reencontró con el gol, lleva siete tantos en esta segunda etapa del torneo local con el equipo bananero, que se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, a tres unidades del líder Liga de Quito.

El próximo partido de Orense será este viernes 27 de septiembre cuando se enfrente a Macará por la octava fecha de la Liga Pro.