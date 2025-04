El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, por medio de sus redes sociales cuestionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sobre la organización de la Copa Ecuador.

“Para hoy están citados los clubes profesionales junto a varios otros miembros del Congreso de la FEF (LigaPro obviamente NO está invitada) para tratar el Reglamento de la Copa Ecuador, por ZOOM. Yo tengo todavía la esperanza que sea un error y que la reunión sea para la Copa Ecuador 2026″, escribió Loor en su cuenta de X.

“No encuentro ninguna lógica en reunirse en abril 14, con el año ya transcurrido, para empezar un torneo de fútbol profesional inmediatamente en días. ¡Por Dios, entiéndase el nivel de desorden que es esto!”, añadió.

“No es posible ser así, no se puede trabajar, planificar y organizar absolutamente nada de esa forma. Ojalá se den cuenta todos de que no es que yo quiero pelear, no es pelea si te quejas cuando las cosas no se hacen bien”, agregó.

