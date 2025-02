Miguel Ángel Loor habló del poco público en la fecha 1 de la LigaPro

Loor agregó que “y la seguridad siempre será un factor importante para inclinar la balanza hacia ir o no ir al estadio. Para eso, si estamos trabajando en LigaPro con el FAN ID ”, reconoció el presidente de la LigaPro.

Por otro lado, Miguel Ángel habló del tema de los horarios para los partidos de LigaPro. “¿Los horarios? Si BSC, EME o LDU juegan a las 3am la semifinal de la Libertadores vs. Boca Jrs el estadio se revienta, ya lo he visto y nadie le llora a Conmebol por los horarios”.

Loor dijo que “acá les ponemos 12pm, 4pm, etc. y no van si no les agrada. ¡Para muestra un botón lo de este fin de semana! Las imágenes hablan por sí solas”, cerró.

Finalmente, el dirigente apuntó que la solución para que los hinchas vuelvan a los estadios es mejorar y crecer.