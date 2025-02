Miguel Ángel Loor sobre la deuda con los árbitros:"Seguimos trabajando en conseguir más plata"

Continúa la polémica. El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, se refirió nuevamente sobre la deuda que mantiene con el gremio de árbitros del fútbol ecuatoriano.

"Ejemplo: Debo 100... Hoy tengo 20... Estoy gestionando para conseguir los 80 restantes... ¿Qué hago? Chuzo, pago, pues los 20. ¿A quién le pago? A los que primero les toca dirigir. Nadie ha dicho que no se va a pagar al resto", escribió Loor en su cuenta de X.

"¿Pero saben qué? No hay pues. No es que tengo una bóveda llena de plata en la oficina. No hay. ¿Entonces qué hacemos? Pagamos y seguimos gestionando. Se les va a pagar a todos", agregó.

"Se pagó de esa forma porque los árbitros facturan individualmente como reglamentariamente procede. Seguimos trabajando en conseguir más plata. No es fácil conseguir 5 millones sonando los dedos", añadió.

El primer partido de la LigaPro 2025 será ente el Manta FC y Barcelona Sporting Club, este cotejo se llevará a cabo en el estadio Jocay a las 19:00 (hora de Ecuador).