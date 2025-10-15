Fútbol Nacional
15 oct 2025 , 14:04

Michael Estrada: "Nuestro foco está en Barcelona. Es un clásico y esperamos sumar tres puntos"

El delantero de Liga de Quito, Michael Estrada, declaró en rueda de prensa que su foco está en Barcelona antes de pensar en las semifinales de Libertadores.

   
    Michael Estrada en rueda de prensa. ( ARCHIVO )
El delantero de Liga de Quito, Michael Estrada, compareció ante la prensa este miércoles previo al encuentro ante Barcelona SC, destacando la importancia de sumar una victoria en casa antes de recibir a Palmeiras por Copa Libertadores.

Estrada, de 29 años, calificó el duelo como un "clásico" y fue enfático en la prioridad del equipo:

"Primero, lo primero. Lo primero es Barcelona el viernes. Sabemos que es un clásico, un partido importante y esperemos sumar los tres puntos. Ese es el primer objetivo, después pensamos en lo que viene."

El atacante albo también dedicó un mensaje a la hinchada: "Estaremos concentrados desde el inicio y esperamos conseguir la victoria para darle a la hinchada una alegría", señaló.

El partido, que enfrenta al actual segundo (Barcelona) contra el tercero (LDU) de la tabla, tendrá lugar este viernes a las 20h15 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el marco de la segunda fecha del Hexagonal Final de la Liga Pro.

Para los albos, la victoria es crucial, ya que el próximo jueves 23 de octubre enfrentará por las semifinales de la Copa Libertadores a Palmeiras, un cotejo para el cual el club ya anunció que contará con un estadio lleno.

