El volante Michael Carcelén reconoce que cerró un año "flojo" en Emelec y por eso se propone corregir sus errores para tener mayor regularidad en el 2024, aunque no sabe si su futuro seguirá en Guayaquil con el equipo eléctrico.

"Me arrepiento de muchas cosas que impidieron demostrar mi verdadero talento, pero son cosas que le sirven a uno para recapacitar, me pasó hoy a mis 26 años, pero no está nada perdido, sé que puedo dar más. Trabajaré para que el 2024 sea diferente y demostrar que no es lo que todo el mundo habla de mí".

¿Stiven Tapiero podría llegar a Emelec?