'Me veo siendo campeón', asegura Bleiner Agrón, nuevo defensa de Emelec

El flamante refuerzo del Club Sport Emelec, el defensa colombiano Bleiner Agrón, se refirió a esta nueva etapa que afrontará en su carrera profesional. Con 21 años tendrá su primera experiencia en el fútbol del exterior luego de debutar y disputar las tres últimas temporadas en La Equidad. "Soy jugador que utiliza la pierna zurda, rápido, en el juego aéreo voy bien por arriba, en el uno contra uno gano el duelo. Mis compañeros me han recibido bastante bien", sostuvo Agrón en diálogo con radio Huancavilca sobre sus destrezas dentro del campo de juego. Miler Bolaños espera que Fernando Gaibor tenga 'un buen año' en Barcelona SC Barcelona SC ya está en Miami para seguir su pretemporada El zaguero añadió que no tendrá problemas en disputar los partidos en la altura ecuatoriana ya que Bogotá es una ciudad donde también existe este factor geográfico. Además, reveló que pensó que no llegaría a ser futbolista profesional debido a la pandemia del coronavirus. "Debuté en 2020... antes estuve en varios equipos y pasé por clubes amateurs, luego por la cantera del Envigado. Por la pandemia yo la vi complicada y dije: 'ya acabó con mi carrera'. Me dan la noticia de ir al fútbol profesional y no me lo esperaba", comentó. Su fichaje por Emelec lo cataloga como una 'sorpresa' ya que se encontraba haciendo la pretemporada con La Equidad cuando recibió la noticia, sin embargo, dijo sentirse 'contento'.

🔥⚽ SUEÑA CON JUGAR LA EXPLOSIÓN AZUL ⚽🔥#EXCLUSIVO 🔴



Bleiner Agrón, defensa de Emelec 🔵⚡ en @RadioHuancavilk



"Va a ser algo maravilloso, ya que en equidad no se ve la hinchada que tiene Emelec.. Pienso yo que cuando entre en la cancha, la piel se ma va a erizar" 🔵⚡👏 pic.twitter.com/L6GFPLfUFc — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) January 17, 2023

"Ya había escuchado de Emelec y me puse a investigar más; es un club maravilloso con una hinchada maravillosa", ponderó. Agrón no ve la hora de ponerse la casaca azul y saltar a la cancha, donde asegura que 'la piel se me va a erizar'.