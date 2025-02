Máximo Banguera revela años después porqué golpeó a Pedro Quiñónez

Máximo Banguera pudo sincerarse con respecto a su golpe contra Pedro Quiñónez en un Clásico del Astillero del 2013. Sus declaraciones las brindó en el nuevo programa de Ecuavisa, Piso 17.

El histórico arquero de Barcelona SC recordó el momento en el cual golpeó con la mano abierta al rostro de Pedro Quiñónez ​​​luego de terminar el Clásico del Astillero del 4 de agosto del 2013. Partido que terminó a favor de los azules con un marcador de 2-0 gracias a un doblete de Denis Stracqualursi.

"El problema en un principio no era conmigo, era con Carlos Gruezo. Pedro lo estaba insultando, entonces yo me meto y él me dice insultándome, que el problema no era conmigo. Yo le respondí: ¿cómo que no? verás que termina el partido, voy y te pego", confesó Banguera en Piso 17.

"No quería pegarle ahí porque luego me iban a expulsar. Terminó el partido y él pensó que le iba a dar la mano, pero tuve que pegarle porque luego quedaba como mentiroso", agregó Máximo con un tono de humor.

