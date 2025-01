Maximiliano Bauza: "El homenaje a mi padre (Edgardo Bauza) fue hermoso"

Maximiliano, hijo de Edgardo Bauza, se refirió sobre el homenaje que le hizo Liga de Quito a su padre en la Noche Blanca 2025, quien fue ovacionado por todos los hinchas que acudieron al estadio Rodrigo Paz delgado.

"El homenaje a mi padre fue hermoso. Me daba un poco de miedo de cómo podía reaccionar porque hace mucho que no sale de la casa. Después, la verdad que no me arrepentí para nada. Fue muy lindo", dijo Maximiliano Bauza en diálogo con La Red de Argentina.

"Antes de salir a la cancha fuimos al vestuario y nos reencontramos con esa generación de futbolistas históricos de Liga. Mirar cómo reaccionaron al ver a mi papá, fue la parte más linda de esa intimidad, muestra lo que significa mi viejo para ellos", añadió.

"No sé si él se dio cuenta de dónde estuvo, pero estoy seguro de que sintió todo ese cariño, los abrazos y la energía buena. Le hizo bien, no tengo dudas", agregó.

"Él tiene demencia temporofrontal, que es conocida porque Bruce Willis también la padece. No es de las demencias más populares", contó.

“La enfermedad tiene su repercusión en lo físico, pero es lo que menos se le nota. Es raro a veces verlo, es como que no está del todo. Es una situación rara“, finalizó.

Lea también: Liga de Quito, en una Noche Blanca llena de emociones, empató con Alianza Lima

Sin duda alguna, el momento más emotivo de este evento deportivo fue cuando por el altavoz del estadio Rodrigo Paz Delgado anunció el ingreso de Edgardo Bauza, los hinchas enseguida corearon su nombre.

El exentrenador argentino ingresó al campo de juego acompañado de su esposa y de su hijo Maximiliano Bauza, ahí fue recibido por las leyendas de Liga de Quito.

Las glorias del club le hicieron un pasillo de honor, lo saludaron, abrazarlo y le rindieron homenajes al único director técnico que ha ganado una Copa Libertadores con un equipo ecuatoriano.