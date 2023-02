Matías Oyola sueña con dirigir a Barcelona SC

Matías Oyola, histórico jugador de Barcelona Sporting Club, aseguró este jueves que 'sueña en grande' y espera en algún momento poder ser el director técnico del equipo donde fue ídolo en Ecuador y donde logró tres campeonatos nacionales y alcanzó dos semifinales de Copa Libertadores. No obstante, quiere llegar por méritos propios y no por el reconocimiento que tiene en el club.

"Si uno sueña, también siempre sueña en grande. ¿A quién no le gustaría hacer una carrera igual o similar a la que hizo Gallardo en River? Creo que es demasiado. Pero creo que todo DT estando en Ecuador, sueña con dirigir a Barcelona que es el club más grande del país. Yo no soy ajeno a eso y me meto dentro de esas personas que tienen ese sueño", sostuvo el 'Pony' en diálogo con radio Huancavilca.

"Sé que en lo refiere a mí es muy pronto (para ser DT de Barcelona), tengo que capacitarme muchísimo. Tengo que agarrar experiencia desde ese lugar, y si en algún momento me toca, que ojalá así sea, quiero llegar a ese lugar con capacidad y no por lo que fui como jugador ni por el nombre que dejé en la institución", añadió.

Finalmente, Oyola, quien se despidió de manera oficial del fútbol profesional el pasado 28 de enero en la Noche Amarilla, considera que tras su retiro comienza 'el sueño' de llegar al banquillo canario.