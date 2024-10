El exjugador de Barcelona Sporting Club, Matías Oyola, criticó la gestión que tuvo Ariel Holan al frente del cuadro torero, donde no tuvo los resultados deseados y tuvo algunas decisiones que no le gustaron al hincha.

"Siempre un cambio de técnico genera una expectativa, principalmente para los que no están jugando, se renuevan las ilusiones. Ya pasó lo mismo cuando Holan reemplazó a Diego López, se vio un Barcelona mejorado. Pero ya sabemos lo que pasó con Holan", inició Oyola en una entrevista con Radio Centro.

"Este cambio, que esté Segundo Castillo, que todos los jugadores lo conocen, va a ser muy positivo para la institución. Lo hicieron antes del Clásico y esperamos que puedan conseguir los tres puntos", añadió.

"Nunca entendí el porqué de la decisión de Holan de sacarle la capitanía a Javier Burrai, teniendo un mes en el club. No conocía la idiosincrasia, de no conocer por qué Javier se ganó ser capitán. No se la regalaron, le costó ser figura. No fue casualidad. Él tendrá su porqué, pero no lo entendí. Burrai siempre fue capitán y el grupo lo considera así", agregó.

“A la interna todos los chicos están pensando en ganar el clásico y que sea un trampolín emocional para lo que resta del torneo. Ganar un clásico despeja las dudas y puede servir para cambiar un poco y dejar de ser tan irregulares", declaró.

"Es muy difícil suplir todo lo que ha hecho Damián Díaz a lo largo de su tiempo en Barcelona. Pero lo principal que tiene el equipo, lo más difícil, es tener buenos jugadores y Barcelona los tiene. El mayor déficit del técnico que salió es que no ha sabido potenciar esas individualidades para que se fortalezca el equipo", finalizó.

Este domingo 20 de octubre, Barcelona SC recibe en el estadio Monumental a Emelec por una edición más del Clásico del Astillero las 17:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.