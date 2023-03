Martín Anselmi: "Me siento capacitado para dirigir a la selección de Ecuador"

Martín Anselmi, director técnico de Independiente del Valle, ganador de la Recopa Sudamericana, se refirió al momento que vive con el club 'negriazul', pero además lanzó 'flores' a la selección ecuatoriana de fútbol, revelando su 'amor' por la casaca 'tricolor'.

Hablando con 'El Canal del Fútbol', el entrenador argentino reconoce estar listo ante un posible llamado de la selección ecuatoriana de fútbol: "Nosotros como cuerpo técnico hemos demostrado en Independiente del Valle la ambición y la competitividad para pelear con los equipos más grandes del continente y desde ese lado claro que nos sentimos capacitados para dirigir a la selección".

Profundizando, Anselmi resaltó el proyecto deportivo que propone actualmente la selección 'tricolor': "Si me moviliza esta selección, Ecuador. No me veo dirigiendo a una selección pero la selección ecuatoriana por las camadas de jugadores que vienen, por esos chicos que los he entrenado y los conozco y es más ese sentir de saber que se puede".

"Yo siento que hay una camada muy importante de jugadores que van a llegar al próximo mundial con un mundial encima, más todos los chicos que están surgiendo ahora y que ya están compitiendo en la élite. Me parece que es hora de que Ecuador patee el tablero", finalizó.

Anselmi lleva acumulado dos títulos en lo que va la temporada en el fútbol nacional, a espera además de la Liga Pro EC, Copa Ecuador, y Copa Libertadores.