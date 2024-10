Este miércoles 2 de octubre, El Nacional firmó su clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador, tras vencer en penales a Liga de Quito, algo que Mario Pineida aprovechó para burlarse de los hinchas albos, pero rápidamente se disculpó.

Una vez acabado el partido y frente a las cámaras, el lateral izquierdo se burló de los fanáticos de Liga de Quito, algo que no cayó bien en sus fanáticos.

"Les di la vuelta olímpica y ahora los dejé afuera a estos perros", dijo Pineida, pues él fue campeón con Barcelona SC en el 2020 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Un día después, tras pasar el calor de la emoción de clasificar a las semifinales de la Copa Ecuador, Mario se disculpó con los hinchas si se sintieron atacados.

“Me pasé un poquito de tono en lo que dije, pero lo tenía guardado. Me saqué un poco de todo eso. Si ofendí a alguien, ofrezco disculpas. Los hinchas de Liga saben también todo lo que me han dicho”, mencionó en Mundo Deportivo.