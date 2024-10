Un ex jugador que tuvo el privilegio de vestir las dos camisetas del Astillero, Marcos Mondaini, criticó a la hinchada de Barcelona SC, ¿Por qué?, por la bandera que se colgó en la localidad General Sur del estadio Monumental.

La hinchada de Barcelona SC que se ubicó en esa localidad, levantó una bandera gigante, que mostró a un hombre encapuchado que cargaba a una mujer que sangraba en sus partes íntimas. Esto desató una polémica.

"Me dio mucha vergüenza ajena la bandera que subió una de las barras de Barcelona, haciendo apología a la violencia de género. Eso me dio mucha tristeza y vergüenza ajena. No entiendo la situación de tanto maltrato", dijo Mondaini en el programa Harta Pelota de La Radio Redonda.

"De dónde se piensan que vienen los imbéciles estos para subir semejante bandera. Es una muestra clara de lo que es parte de nuestra sociedad, cargada de machismo y de misóginos. Codifican a la mujer, ojalá Liga Pro y Barcelona pongan multas severas a estas personas. Me pareció violento", añadió.

El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, también criticó este hecho: "Se las ingeniaron para meter esa asquerosidad de bandera. ¿Quién? No sabemos. Con el Fan Id eso es algo que vamos a poder determinar y ya no solo sancionar al club sino también a la persona".

El último Clásico del Astillero de este 2024 terminó con victoria de Barcelona SC 2-1 sobre Emelec, por la fecha 10 de la Liga Pro.