El exjugador Marcos Caicedo habló sobre la crítica situación económica que atraviesa el Club Sport Emelec y reveló que el expresidente de este equipo, Nassib Neme, estuvo dispuesto ayudar en 2022.

“Yo estaba adentro, el dirigente que se fue (José Pileggi), que estaba a cargo, no quería ayudar al club, no quería saber nada", dijo Caicedo en una entrevista en el programa Fútbol Diversión de El Canal del Fútbol.

"Yo conversé una vez con Nassib Neme y le pregunté por qué no ha ayudado al equipo y me dice: ‘yo no puedo ayudar a alguien que no quiere ayuda'”, agregó.

“Nassib sí quería ayudar al equipo. El expresidente Pileggi no quería que otras fuentes lo ayuden, eso es lo más penoso, ahora se ven los resultados de no querer dejarte ayudar”, añadió.

