Marco Pazos asumirá su cargo de presidente de El Nacional este miércoles 6 de marzo

Marco Pazos, quien es el nuevo presidente de El Nacional, tras ganar las elecciones que se llevaron a cabo el sábado 2 de marzo, donde tuvo 367 votos a favor contra 53 nulos. Su directiva estará al frente del club por los próximos cuatro años.

Sin embargo, la hinchada de los puros criollos quieren saber cuándo es la posesión de su nuevo presidente. Este evento se llevará a cabo el miércoles 6 de marzo en las instalaciones del club.

"Estamos muy contentos que se haya dado esta parte de las elecciones en nuestro club. Hemos cumplido con el debido proceso para que no haya inconvenientes a futuro. Sabemos que las otras partes buscan lo malo", dijo Pazos en una entrevista con Radio La Red (102.1 FM).

"Es el momento de cambiar el rumbo de nuestro club. Vamos a empezar a trabajar para poder inscribir a algunos jugadores, es urgente hacer esto. Igual, vamos a traer ocho jugadores para que refuercen al plantel. El miércoles tenemos la posesión interna de nuestro club”, agregó.

Cabe recordar que El Nacional no pudo inscribir a su plantilla para Liga Pro por estar en números rojos, por ello el primer partido ante Universidad Católica jugaron con juveniles.

“Esperamos que hasta el día lunes el directorio ya esté registrado en el Ministerio del Deporte y luego ser reconocido por la FEF. El fin de semana (ante Macará) jugaremos también con juveniles, eso debe entender la hinchada porque todavía no podemos firmar", agregó.

"Ojalá no haya más impugnaciones o acciones de protección que retrasen nuestra posesión, caso contrario, no podemos habilitar jugadores", explicó.

“Nosotros necesitamos USD 3'111 000 para poder estar en paz con la Liga Pro. Conocemos que la deuda total del club es de 10 millones de dólares, no 3 como se decía antes. Hay muchas deudas que la anterior directiva quería desconocer", manifestó.

"No me he reunido todavía con la gente del SRI y el IESS porque no era el representante legal. Espero ya el jueves pedir reuniones con ellos y realizar los pagos. Nosotros queremos contar con Jonathan Borja para esta temporada. Él quiere estar en el club. Los otros jugadores los iremos anunciando cuando firmemos el contrato”, sentenció.