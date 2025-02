Tras confirmarse desde la propia directiva de El Nacional sobre una suspensión interna de Marco Olmedo debido a un acto de indisciplina, salió a hablar el propio jugador para dar su versión.

El presidente del club, Marco Pazos, en una entrevista con Machdeportes comentó que Marco Olmedo ha sido apartado por indisciplina.

"Tuvo un problema grave de indisciplina, y eso le está costando. Debe cumplir con esa sanción interna y respetar la camiseta del club. Marcos, en cualquier momento, volverá a las canchas, puede ser este jueves", mencionó.

En el debut de la Copa Libertadores, Olmedo no tuvo minutos en la derrota de El Nacional ante Blooming en Bolivia (3-2).

Olmedo dialogó en para 'El Medio Más Rojo', donde negó las acusaciones: "A la hinchada, hable con el presidente y el tema disciplinario es por que llegué 5 minutos tarde a un entrenamiento. Que la hinchada no esté confundida. Yo no soy un chico malcriado, no he estado en cancha por decisión técnica", declaró.