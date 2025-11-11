Fútbol Nacional
11 nov 2025 , 21:21

Se cumple un año de la muerte de Marco Angulo, exjugador de Liga de Quito

La muerte de Marco Angulo, a los 22 años, causó una profunda conmoción en el fútbol ecuatoriano

   
    Marco Angulo en un partido con Liga de Quito por Copa Libertadores ( Foto: Internet )
Este 11 de noviembre se cumple un año del fallecimiento de Marco Angulo, exjugador de Liga de Quito, quien perdió la vida tras un siniestro de tránsito que sufrió un mes antes y que lo mantuvo hospitalizado hasta su deceso.

Desde el 7 de octubre de 2023, el volante permanecía internado en el Hospital Eugenio Espejo, en el centro-norte de Quito, con un pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

Angulo fue la tercera víctima mortal de aquel accidente, en el que también fallecieron Roberto Cabezas, jugador de Independiente Juniors, y Víctor Charcopa.

Formado en las divisiones inferiores de Independiente del Valle, Marco Angulo destacó por su técnica y potente remate de media distancia.

Con los negriazules, fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20, título que le abrió las puertas al primer equipo, donde conquistó la Copa Sudamericana, la Copa Ecuador y la LigaPro.

Posteriormente, fue transferido al FC Cincinnati de la MLS y en 2023 llegó a Liga de Quito en condición de préstamo, donde buscaba consolidarse como una de las promesas del fútbol nacional.

Su talento también lo llevó a vestir la camiseta de la selección de Ecuador, representando al país en categorías juveniles y en el combinado absoluto.

La muerte de Marco Angulo, a los 22 años, causó una profunda conmoción en el fútbol ecuatoriano, que lo recuerda como un jugador talentoso, y con un futuro prometedor.

