El volante argentino Marcelo Meli confirmó su salida del Club Sport Emelec. Su nuevo destino será el Independiente Santa Fe de Bogotá, y se marchará del conjunto eléctrico en calidad de agente libre.

Tras la victoria de Emelec sobre Mushuc Runa (1-0) por la fecha 21 de la LigaPro, Meli se despidió de la hinchada y del club: "Si mañana (lunes) terminamos de firmar todos los papeles, será mi último día en el club".

A pesar de no poder despedirse en el campo, el argentino expresó su agradecimiento hacia la afición y la dirigencia: "Me hubiese gustado despedirme jugando, pero me voy con todo el cariño de la gente, de la dirigencia y de ustedes (la prensa)", añadió.

Sobre su salida, Meli aclaró: "Sí, me voy como agente libre. Es un acuerdo al cual hemos llegado con la dirigencia".

Finalmente, el jugador dejó un mensaje de gratitud: “Tengo palabras de agradecimiento por el cariño. A pesar de los momentos difíciles que pasamos en el club, siempre pusimos la cara”.