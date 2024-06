La dirigencia de Liga de Quito no descansa. Si bien el cuadro albo ya confirmó la llegada del nuevo entrenador Pablo González, también cerró su primer fichaje para este segundo semestre de 2024. Se trata de Madison Julio.

"Con Madison Julio tenemos bastantes cosas avanzadas para que se sume al equipo. Podríamos cerrarlo mañana", aseguró el dirigente de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, en un diálogo con Radio Redonda.

Sin embargo, el periodista experto en fichajes, César Luis Merlo, escribió en su cuenta de X que "ya hay acuerdo verbal para que llegue como agente libre tras rescindir en el Oleksandria y firme hasta diciembre de 2025, con cláusula de renovación".

Julio, de 26 años, es un volante de grandes condiciones, rápido y habilidoso. Con El Nacional tuvo dos buenas temporadas, donde jugó 34 partidos y además aportó con dos goles y una asistencia.

No obstante, su paso por el fútbol de Ucrania no fue lo esperado, en cinco meses no tuvo la continuidad que buscaba, por ello, decidió retornar a nuestro balompié, donde buscará ganarse un puesto en el equipo de Sánchez.