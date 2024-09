El delantero del Imbabura, Luka Klimowicz, se refirió sobre su buen presente en la Liga Pro, donde se ha convertido en uno de los mejores delanteros que tiene la segunda etapa del torneo local.

Por ello, varios equipos han puesto sus ojos en Klimowicz, quien podría ser transferido a uno de los equipos grandes del fútbol ecuatoriano.

"Si puedo jugar en Emelec, sería algo muy lindo. No me cierro a nada, necesito jugar, necesito progresar y el equipo que me brinde eso será bienvenido", dijo el delantero en una entrevista con el Canal del Fútbol.

Lea también: El partido entre Liga de Quito y El Nacional se suspende por los incendios forestales

El delantero ya tiene algunos tantos claves, incluso, fue uno de los artífices de la goleada 4 a 0 a Liga de Quito, ya que en ese encuentro marcó un doblete.

Klimowicz ha jugado un total de siete partidos en la Liga Pro y tiene cuatro goles a su favor. Pese a su corta edad (20 años) se convirtió en uno de los referentes del plantel el equipo imbabureño.