Luis Segovia se despidió del Independiente del Valle y su destino sería Brasil

Este lunes 2 de enero se confirmó otra baja para Independiente del Valle, se trata del defensor Luis Segovia que deja el club después de 4 años, donde ganó 4 títulos (Copa Sudamericana 2019,2022, Liga Pro y Copa Ecuador).

El defensa de 25 años se convirtió en uno de los referentes del equipo dirigido por Martín Anselmi. Segovia cumplió sus objetivos con IDV y tras ganar la Copa Sudamericana dejó claro que su ciclo en el club terminó.

"Hoy es uno de los días más complicados de mi carrera. Nunca es sencillo tomar la decisión de abandonar un lugar donde he sido tan feliz. Han sido temporadas maravillosas donde he dado lo mejor de mí. Me han visto crecer, debutar en torneos internacionales e incluso tocar el cielo celebrando títulos juntos. Poder conquistar dos Copas Sudamericanas era algo difícil de imaginar. Y van por ustedes", escribió en sus redes sociales Segovia.

"Por eso quiero dar las gracias a todos por estos años tan bonitos. A mis compañeros, a la gente del club y sobre todo, a los aficionados. Siempre me han hecho sentir especial. Y por eso quería escribirles estas palabras. Gracias de corazón", finalizó el mensaje del jugador tricolor.

Lea: Independiente del Valle despide a Gaibor con un emotivo mensaje ¿Se va a Barcelona SC?