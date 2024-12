Luis Fernando León: “He tenido llamadas y sé que nueve compañeros se quieren ir de Emelec”

Luis Fernando León fichó por Emelec hasta el 2027 a inicios de la temporada, pero ahora el zaguero central reveló sus molestias y las de sus compañeros por los problemas a la interna del club.

“El día de ayer fue el último entrenamiento de la plantilla y estuve presente en la última charla con el entrenador. No hablamos con el presidente, entonces es algo incierto”, señaló León sobre las dudas que tienen para el 2025.

El defensa agregó que quiere saber los futbolistas que van a seguir para la siguiente temporada y los que saldrán, además de si contarán con el cuerpo técnico de Leonel Álvarez.

También, Luis Fernando reveló que "Tuve varias llamadas de mis compañeros, que me dicen que ya no aguantan más. Me pedían que hable por el tema de los sueldos... Yo era el vocero de los jugadores. Sin mentir, he tenido llamadas de nueve compañeros que se quieren ir”, pero les pidió que esperen un poco.