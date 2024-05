Luis Alfonso Chango: “Si GolTV no paga, no podemos dejar que transmitan los partidos de la Liga Pro”

Desde el Mushuc Runa han recriminado constantemente a GolTV por la falta de pagos por los derechos televisivos al club, y parece que están decididos a tomar fuertes medidas para forzar el pago.

Por esa razón, el dirigente del Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, comentó que no aguantan más la situación y que el fútbol ecuatoriano debe tomar una decisión.

“Es una vergüenza lo de GolTV. No nos han pagado en más de 7 meses. Estas cosas no se pueden dar en el fútbol ecuatoriano. No debemos dejar transmitir los partidos”, comentó Chango a MachDeportes.

Así mismo, el dirigente señaló que el club ha hecho todos los esfuerzos para mantener a los jugadores y al cuerpo técnico al día, tras ello van a esperar que el siguiente Consejo de Presidentes de la próxima semana se puedan tomar ciertas decisiones.

Luis Alfonso comentó una de las opciones que iban a tomar “No íbamos a permitir que transmitan el partido ante Liga de Quito”, pero tuvieron que cambiar de decisión y sí se podrá ver.

Además, añadió que “Si no pagan, no podemos dejar que transmitan los partidos de Mushuc Runa, pero vamos a esperar al diálogo en el Consejo de Presidentes”, concluyó.

La siguiente fecha del Muchuc Runa deberá enfrentar a Liga de Quito en el estadio Echaleche este sábado 4 de mayo, a las 15:30.